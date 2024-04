Junioren des SV Reute machen sich fit

Zwei Wochen vor Rundenstart in der Leistungsstaffel nutzten einige Spieler der D- und C-Junioren des SV Reute den Karsamstag, um ihre Fitness und Kraft zu stärken. In einem Parcours über 15 Stationen kamen die Reutener Nachwuchskicker an ihre Grenzen. Mit einem gemeinsamen Lauf zum Wasserturm und anschließenden Bergsprints joggte die 30-köpfige Trainingsgruppe zurück auf das Sportgelände. Danach ging’s in Zweierteams an die Stationen, die einige Highlights hatten wie Spinnbike, Sprintschlitten, Beinpresse, Boxsack oder Bungee-Seil - für reichlich Abwechslung war gesorgt. Abwechselnd ging’s in die Belastung und Erholung.

Perfekt im Zeitplan sorgten zwei Helferinnen gegen 12 Uhr mit einer Obstplatte für die nötigen Vitamine. Mit zwei Kleinspielfelder und vier gemischten Teams rundete man dann den Trainingstag ab. Mit Sicherheit werden einige Spieler am Ostertag mit Muskelkater aufgewacht sein und sich an den gelungenen Trainingstag erinnern.