Junioren des SV Reute beim Crosslauf

Bei der 46.Oberschwäbischen Crosslaufserie fand der vierte Lauf in Reute statt, Veranstalter waren die TG Bad Waldsee Triathlon und der TSV Reute. Acht Juniorenfußballer vertraten dabei die Farben des SV Reute. In einem abgesteckten Cross-Parcours mit Start an den Drei Eichen ging es über eine Distanz von 1,2 Kilometern. Drei Runden mussten bergauf und bergab im Gelände absolviert werden. Am Ende waren schließlich alle froh, als es über die Ziellinie ging. Nach dem Rennen ging es in die Durlesbachhalle zur Siegerehrung, wo sich die SVR-Kicker als Belohnung noch ein leckeres Stück Kuchen gönnten.

