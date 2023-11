Jungmusiker proben mit dem großen Blasorchester des MV Reute

Traditionell werden immer in den Herbstferien alle Jungmusiker vom Musikverein Reute-Gaisbeuren zur offenen Probe mit dem großen Blasorchester eingeladen. Auch in diesem Jahr wurde das Angebot von Jugendleiterin Miriam Miller und ihrem Team von zahlreichen Jungmusikern angenommen. So reihten sich von der Querflöte über Saxophon und Trompeten bis zum Schlagzeug alle Gäste zwischen den aktiven Musikern ein, um an diesem Abend Teil des großen Orchesters zu sein. Dirigent Erich Steiner hatte sichtlich Freude an den jungen Instrumentalisten und wies auf die Vorzüge, Teil einer solchen generationsübergreifenden Gemeinschaft zu sein, hin. Geprobt wurden die unterschiedlichsten Genres, die ein Blasorchester im Repertoire hat. Um auch die Kameradschaft zu pflegen und ins Gespräch zu kommen, hatte der Jugendausschuss im Anschluss an die kurzweilige Probe für alle Teilnehmer Leberkäswecken und alkoholfreie Getränke organisiert. Für Jung und Alt war diese offene Probe ein tolles Erlebnis und alle freuen sich schon heute, später beim Musikverein Reute-Gaisbeuren im großen Orchester gemeinsam zu musizieren.

