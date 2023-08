Jungmusiker aus Reute mit herausragenden D2/D3–Ergebnisssen

In den ersten beiden Augustwochen fanden in den Räumlichkeiten der Schwäbischen Bauernschule in Bad Waldsee wieder die jährlichen D2– und D3–Lehrgänge des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg für interessierte Nachwuchsmusiker statt. Vom Musikverein Reute–Gaisbeuren waren diesmal gleich fünf Mitglieder unter den über 130 Teilnehmenden, verteilt auf die beiden Kurswochen, dabei. Kreisverbandsjugendleiter Fabian Fischer hatte mit seinem Team die Abläufe sehr gut organisiert, sodass die abwechslungsreichen Tage mit Theorie– und Praxiseinheiten sowie Orchesterproben und Prüfungen reibungslos funktionierten. Den Abschluss fanden die Lehrgänge mit einem Konzert in der Gemeindehalle Haisterkirch, bei dem alle Teilnehmer ihr Können in Ensembles sowie im Lehrgangsorchester den zahlreichen Zuhörern präsentierten. Auch sammelten hier einige D3–Absolventen erste Erfahrungen am Dirigentenpult.

Alle Teilnehmer vom Musikverein Reute–Gaisbeuren überzeugten mit sehr guten Ergebnissen in den Prüfungen und erhielten ihre Urkunden zur bestandenen D2– und D3–Prüfung überreicht. Der Nachwuchsposaunist Jonathan Maucher erzielte sogar das beste Ergebnis aller Teilnehmer der diesjährigen D3–Lehrgänge an der Bauernschule. Für die Vorbereitung auf die jährlichen Lehrgänge zeichnet beim Musikverein Reute–Gaisbeuren Jugendleiterin Miriam Miller verantwortlich, die sehr stolz auf ihre Schützlinge ist und sich auch zukünftig über viele Teilnehmer aus den Reihen der Jungmusiker freut. Der Musikverein Reute–Gaisbeuren gratuliert seinen Nachwuchsmusikern Anna Lott (Bariton/D2), Hannes Schlayer (Schlagzeug/D2), Greg Oberhofer (Klarinette/D3), Tim Schaz (Schlagzeug/D3) sowie Jonathan Maucher (Posaune/D3) zum sehr erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs zur Erlangung der Leistungsabzeichen und freut sich über solch engagierte Nachwuchsmusiker!

Wer Interesse hat, ein Instrument beim Musikverein Reute–Gaisbeuren zu erlernen, darf sich gerne unter [email protected] oder [email protected] melden.