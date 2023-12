Jungen II der SGA feiert Meisterschaft und Aufstieg

Mit 11:1 Punkten und zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger Weingarten feierte die Zweite der Jungen die Meisterschaft und damit verbunden auch den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Zu Beginn der Saison war damit allerdings nicht zu rechnen, da man immer wieder eine andere Aufstellung wählen musste. Die eingesetzten Mädels und auch die Jungs von der Dritten harmonierten jedoch bestens, kämpften erfolgreich zusammen und belohnten sich am Ende mit dem Titel. Mit einem Kantersieg gegen die eigene Dritte (10:0) startete man jedoch verheißungsvoll, musste dann bereits im 2. Spiel gegen Weingarten einen Punkt abgeben. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch nicht klar, dass dies bereits das vorentscheidende Spiel war. Es folgte ein 6:4 gegen Bad Waldsee, ein 10:0 gegen Baindt ein 8:2 gegen Blitzenreute und als auch die Hürde Ravensburg mit 7:3 sicher gemeistert wurde, durfte gefeiert werden. Am Erfolg beteiligt waren Nele Angele (8:2), Elli Preiß (3:1), Selina Bensel (4:1), Marcel Maier (5:2), Jakob Schultheiß (5:1), Jana Nuritdinow (5:2), Paul Neumann (5:2), Luis Manz (3:2) und Felix Weinfurter (2:0) sowie die Doppel mit einer Bilanz von 8:1.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.