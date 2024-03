Junge Talente musizieren ausgezeichnet

Kinder und Jugendliche, die sich mit ihrem Instrument identifizieren und in der Musik ihre Leidenschaft gefunden haben: das erlebte das zahlreich erschienene Publikum am Sonntag, 3. März 2024, in der Gemeindehalle Baienfurt.

21 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Ravensburg e.V., die sich im Januar den Juroren des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert für den Landkreis Ravensburg gestellt hatten, präsentierten in einem kurzweiligen Konzert Musik von der Klassik bis zur Moderne aus ihren Wettbewerbsprogrammen.

Konstantin Hummel, Vorsitzender des Kulturbeirats Baienfurt, hatte das traditionell jährlich stattfindende Konzert organisiert. Herr Bürgermeister Binder, der neben dem Publikum auch den Schulleiter der Musikschule Harald Hepner begrüßte, eröffnete das Konzert und machte in seiner Moderation anschließend deutlich, wie wichtig das Zusammenspiel zwischen Schülern, Lehrkräften und Eltern für solche Erfolge ist. Er überreichte den Teilnehmenden ihre Urkunden: ausschließlich 1. Preise zeugen vom hohen Niveau der Ausbildung an der Musikschule Ravensburg e.V.

Die Preisträger: Silas Berger, Blockflöte; Hanna Rueß, Klarinette; Sina Roth, Saxophon; Franziska Willax, Saxophon; Laura van Beek, Saxophon; Lara Dill, Oboe; Philippa Kaplan, Klarinette; Vanessa Ibele, Querflöte; Helena Eisenkopf, Klavier; Andrej Mihajlovic, Saxophon; Clara Nalini, Klarinette; Hanno Albertz, Fagott; Jonas Rueß, Posaune; Magdalena Weber, Horn; Gabriel Reinhardt, Trompete; Luis Abler, Tuba; James Lies, Posaune; Moritz Renn, Horn; Dana Song, Klavier; Lasse Weidenbach, Violine; Isabella Feng, Klavier; Keno Saad, Klavier; Lilo Arnold, Gesang.