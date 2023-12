Junge Pianisten in Stuttgart erfolgreich

Am 21. und 22. Oktober fand in den Räumen der Stuttgarter Musikhochschule der 68. Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg statt. Am 2. Dezember wurden im Rahmen eines Vorspiels in der Klavierwerkstatt von Andreas Klöckner in Weingarten die zwei Preisträger aus Vogt beziehungsweise Ravensburg geehrt.

Beim Wettbewerb in Stuttgart gaben im Fach Klavier 63 Pianistinnen und Pianisten im Alter zwischen 6 und 20 Jahren ihr Bestes. Die Klavier-Jury (Maria Kiosseva, Mozartinterpretin, Annique Göttler, Konzertpianistin und Prof. Roberto Domingos, Prorektor Musikhochschule Karlsruhe) vergab 20 erste Preise, 23 zweite Preise, 16 dritte Preise und 4 Belobigungen.

Max Wu zwölf Jahre alt, aus Vogt, und Alexey Spengler, neun Jahre alt, aus Ravensburg, erspielten sich in der Solowertung je einen 3. Preis.

Alexey kommt aus einer Musikerfamilie. Klavierspielen gehört für ihn zum täglichen Ritual, er kann damit seine Gefühle ausdrücken und Ideen verwirklichen. Max Wu hat sich für das Klavier aus eigenem Interesse erst mit neun Jahren entschieden. Seine Eltern sind keine Musiker. Er musiziert gern mit Freunden zusammen und liebt die Herausforderung.

Dazu musizierten in Weingarten weitere Schüler der Musikschule Wunderland Musik. Anna Gabrielle Harpeng tanzte und spielte auf dem Klavier Clouds von Samuel Maykapar. Die Brüder Semyon, Nikola und Alexey spielten ein Stück von Laura Shur für sechs Hände.

Alexey Spengler und Max Wu begeisterten die Zuhörer mit Stücken aus dem Wettbewerbsprogramm von Claude Debussy, Le petit Negre, Jiri Benda Sonatina und Domenico Scarlatti Sonata. Zum Schluss spielten Max Wu und Cjara Pelayo an zwei Klavieren mit Begeisterung das Stück Verve von dem Schweizer Komponisten Daniel Hellbach.

Den jungen Künstlern zwischen 5 und 16 Jahren gelang es, das Publikum mit ihrer Spielfreude anzustecken. Ihre Lehrerin, Melitta Anna Knecht, will ihre Schülerinnen und Schüler ermutigen, das Musizieren nicht in jungen Jahren an den Nägel zu hängen. „Beim Musizieren lernt man Gefühle auszudrücken, gewinnt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und übt gelassen zu bleiben, wenn es mal nicht so klappt.“

Die Preisträgerehrung übernahm Manfred Knecht von der KNECHT Maschinenbau GmbH Bergatreute.