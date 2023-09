Junge Musiker zeigen Ergebnisse der Probentage in Blaichach

Die Jungmusikanten des Musikvereins Reute-Gaisbeuren luden am dritten Septemberwochenende ins katholische Gemeindehaus nach Reute ein, um einen Einblick in die Arbeit der Hüttenfreizeit Anfang September im Jugendhaus Elias in Blaichach zu geben. Jugendleiterin Miriam Miller und ihre Mitstreiter freuten sich sehr, dass die Resonanz auf die Einladung so groß war und alle Plätze im Saal besetzt waren. Der kurzweilige Nachmittag begann mit drei Stücken des gesamten Hüttenorchesters mit über 30 Jungmusikern, die unter dem Dirigat von Patrick Lang und Jonathan Maucher mit sehr reifen Vorträgen der anspruchsvollen Literatur aufwarteten. Die Besucher gaben langanhaltenden Applaus, bevor mit einem Bildervortag, gestaltet von Sophia Schlayer und David Wolfgang, ein Einblick in die musikalischen und kameradschaftlichen Aktivitäten während der Probentage gegeben wurde. Anschließend trugen die einzelnen Register vom Schlagzeug über Klarinetten, Flöten und Saxophone bis hin zu den Trompeten sowie dem tiefen Blech mit Tuba, Posaune und Bariton in Kleingruppen die erarbeiteten Stücke vor. Auch hier wurden niveauvolle Werke zu Gehör gebracht. Zum Abschluss dankte Jugendleiterin Miriam Miller denjenigen, die zum Gelingen des Hüttenwochenendes sowie des Vorspielnachmittages beigetragen hatten und alle Anwesenden waren sich einig, dass dieses langjährige Erfolgsprojekt auch im nächsten Jahr wieder stattfinden wird.

