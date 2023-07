Julia Arnegger von der TG Bad Waldsee erfolgreich

Am Samstag, 8. Juli, fand mit dem vierten Rennen in Schluchsee der Saisonanschluss in der baden–württembergischen ALB–GOLD Triathlonliga statt. Das Format der ALB–GOLD Triathlonliga beinhaltet eine Serie von 4 Wettkämpfen verstreut in ganz Baden–Württemberg, für die es jeweils sowohl eine Einzelwertung als auch eine Teamwertung gibt.

Mit dabei war auch Julia Arnegger der TG Bad Waldsee Triathleten, die über ein Zweitstartrecht in der Frauenmannschaft die Neckarsulmer Sport–Union verstärkte. Für die Frauen fiel der Startschuss für den Massenstart im angenehm kühlen Schluchsee über 1,5 km pünktlich um 12:15 Uhr. Unmittelbar nach dem Schwimmen ging es dann auf die anspruchsvolle 40 km Radstrecke durch den Schwarzwald und anschließend auf die 10 km lange Laufstrecke mit ebenfalls anspruchsvollem Höhenprofil. Mit einer Gesamtzeit von 02:10,17 Stunden konnte Arnegger dadurch Platz 2 der Gesamtwertung der Frauen erreichen.