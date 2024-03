Jugendturnierserie Schach

Anton Alber, Jugendspieler der Schachfreunde Wetzisreute, nimmt seit Jahren an der Jugendturnierserie Oberschwaben teil. In diesem Jahr gab es 2 Turniere in Lindau und Bregenz. In Bregenz wurde er Dritter und ist jetzt in der Gesamtwertung beider Turniere Zweiter in der Kategorie U 18 (Alber, im Siegerfoto hinten links).

