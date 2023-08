Jugendrotkreuz Landesentscheid in Aulendorf

Obwohl es ein Samstag war, bevölkerten viele junge Menschen das Gelände der Schule am Schlosspark in Aulendorf. Zwar herrschte kein regulärer Schulbetrieb, dennoch gaben die Teilnehmenden beim Jugendrotkreuz–Landeswettbewerb Baden–Württemberg ihr Wissen zum Besten. Organisiert und durchgeführt hat ihn der DRK–Kreisverband Ravensburg unter Federführung vom Jugendrotkreuz.

Zwei Jungs liegen am Boden, daneben ein umgefallener Roller. Ihre Hände sind zum Teil blutverschmiert. Der eine hält seinen Ellbogen. Beide jammern gottserbärmlich. „Es tut so weh.“ Seinem „Aua“ lässt einer der beiden gleich die Schimpftirade auf den anderen folgen. Die Verletzungen sehen schlimm aus. Doch keine Bange: Es handelt sich um eine nachgestellte Situation einer möglichen Unfallsituation, wie sie in Schule oder Fußgängerzone passieren kann. Die echt wirkenden Verletzungen wurden zuvor von zwei aus dem jeweiligen Team geschminkt.

Beim Jugendrotkreuz–Landeswettbewerb zeigten die qualifizierten Teams aus ganz Baden–Württemberg, was sie drauf haben. Und das ist ziemlich umfangreich. Die beiden Verletzten werden nämlich fachmännisch versorgt von zwei anderen Jugendrotkreuzlern. Diese haben sofort den Notruf abgesetzt. Sie schauen, dass die Verletzten nicht auskühlen, sprechen mit ihnen, lenken sie ab, versuchen herauszufinden, wo es weh tut und legen unter Umständen erste Verbände an. Nach zwölf Minuten kommt der Rettungsdienst und übernimmt die Unfallopfer. Die drei von insgesamt rund 50 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern geben am Ende eine Kritik, die sehr positiv ausfällt. Vom Mimen der beiden Verletzten über den superschnellen Notruf und der Ansprache und Ablenkung bis hin zu Erstversorgung. Einzig der Wärmeschutz hätte etwas früher kommen können, so eine Schiedsrichterin.

38 Gruppen aus der Stufe zwei im Alter von 13 bis 16 Jahre und Stufe drei von 17 bis 27 Jahre nahmen am DRK–Landeswettbewerb teil. Acht Stationen hatten die rund 400 Jugendrotkreuzler zu durchlaufen. Ausgestattet mit dem eigenen Bollerwagen, auf dem Erste–Hilfe–Material, Schminkzeug, Getränke und das eigene Maskottchen verstaut waren, zogen die Gruppen im Laufe des Tages von Station zu Station.