Jugendliche Naturschützer aktiv

Sechs Mitglieder des Kinderregenwald-Teams „die Wildbienen“ des Hör- und Sprachheilzentrums Wilhelmsdorf sammelten Mitte Oktober, trotz widriger Wetterverhältnisse und einem allgemein schlechten Apfeljahr, circa 600 Kilogramm Äpfel auf der schuleigenen Streuobstwiese. Die Jugendlichen des „Hauses Waldeck“ engagieren sich durch ständige Pflege auf verschiedenen Streuobstwiesen in der Region Wilhelmsdorf für den Naturschutz. Das Konzept des „Hauses Waldeck“ arbeitet sehr praxisorientiert, und so lernen die Schülerinnen und Schüler früh ihren Arbeitsalltag zu meistern. Die momentan vier Jungs des Garten- und Landschaftsbau Projekts kümmern sich neben den Streuobstwiesen auch um private Gärten und die schuleigenen Bienenvölker sowie um ein kleines Waldstück. So bekommen sie einen breit gefächerten Einblick in die vielfältige heimische Natur. Dieses Wissen werden sie auf ihrem Lebensweg nutzen können, und sie werden sich auch in Zukunft für die Natur engagieren.

Aus den geernteten Äpfeln wird von der Mosterei KOPP im Deggenhauser Tal Saft gepresst, von dessen Erlös 50 Cent pro verkaufter Einheit an den Verein Kinderregenwald Deutschland gespendet wird.

In den kommenden Wintermonaten gießen die fleißigen „Wildbienen“ des „Hauses Waldeck“ wunderschöne Bienenwachskerzen, welche auf dem Weihnachtsmarkt in Wilhelmdorf am zweiten Dezember verkauft werden. Dort können auch alle von den Schülerinnen und Schülern am Praxistag hergestellten Produkte erworben werden. An diesem Praxistag entstehen phantasievolle Unikate aus recycelten Textilien, Holz, Papier und vielen weiteren Werkstoffen.

Zudem verkauft das Kinderregenwald-Team Spender-Urkunden, welche ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk sein könnten. Der Erlös wird zum Erhalt und der Erweiterung des „Ewigen Waldes der Kinder“ verwendet, einem UNESCO-Biosphärenreservat, welches durch Spenden aus 44 Ländern finanziert wird und das größte private Naturschutzgebiet in Costa Rica ist.