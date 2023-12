Vor einigen Jahren wurde in der vorweihnachtlichen Zeit am Welfen-Gymnasium die Aktion „Jugendliche für Jugendliche“ ins Leben gerufen. Und wie in den letzten Jahren hat sich das Welfen im Dezember in der großen Pause zu einem Geschenkesammelplatz verwandelt.

Allen voran waren die Schülersprecher*innen des Welfens (Elissa Wurm, Martin Dämpfle, Alina Sprung, Carlotta Donath), die ihre Mitschüler*innen durch Flyer, Poster und aktive Aufrufe auf diese Weihnachtsaktion aufmerksam gemacht haben, um dem ein oder anderen Kind eine kleine Freude zu machen und ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern zu können. Es konnten neuwertige Gegenstände aus eigenem Fundus oder gekaufte Geschenke gespendet werden.

Mit der Unterstützung des Elternbeirates und den Verbindungslehrer*innen des Welfens war es auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg und es kamen viele Geschenke zusammen.

Diese Geschenke wurden dann am Freitag, 15. Dezember, an Herrn Müller von der Tafel Ravensburg übergeben und seit Montag, 18. Dezember, werden sie von den Mitarbeiter*innen des Tafelladens an die berechtigten Familien verteilt, die schon, wie in den letzten Jahren, mit Vorfreude auf die Geschenkverteilung gewartet haben.

Ein herzlicher Dank gebührt allen Spenderinnen und Spendern und allen, die diese Weihnachtsaktion unterstützt haben!