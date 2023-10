Jugendliche des BBW erleben Gemeinschaft und Spiritualität

Tiefgreifende Erfahrungen haben acht junge Erwachsene, die das Berufsbildungswerk (BBW) Ravensburg der Stiftung Liebenau besuchen, bei einem achttägigen Aufenthalt in der ökumenischen Kommunität Taizé in Frankreich gemacht. Gelebte Spiritualität, einfaches Leben und die Gemeinschaft mit 700 Jugendlichen aus aller Welt hinterließen einen nachhaltigen Eindruck.

„Unsere Jugendlichen waren ganz erfüllt von dem, was sie in Taizé erlebt haben“, berichtet die Religionspädagogin Herta Maria Deiber, die die Fahrt mit zwei Kollegen, Nikolas Berger (Bildungsbegleiter) und Wolfgang Strobel (Ausbilder), begleitet hat. Das Ziel: „Wir wollten den jungen Menschen die Möglichkeit geben, eine Erfahrung mit dem lebendigen Gott zu machen, zur Ruhe zu kommen und dabei zu sich selbst und zu Gott zu finden, ohne ihnen einen Glauben überzustülpen“, so Deiber. An der Fahrt teilgenommen haben acht Schülerinnen und Schüler der Josef-Wilhelm-Schule, eine Sonderberufsschule des BBW für junge Menschen mit erhöhtem Förderbedarf.

Die acht jungen Erwachsenen tauchten in das spirituelle Leben der Ordensgemeinschaft von Taizé ein. Der Tagesablauf ist dort klar strukturiert und sieht feste Zeiten für Gottesdienste, Gebet und Stille, Bibeleinführungen mit Gesprächen in Kleingruppen und Arbeitsaufträge vor. „Diese Rituale waren eine sehr gute Erfahrung für unsere Jugendlichen. Sie lernten, wie wenig sie zum Leben brauchen und wie wohltuend Ruhe sein kann“, sagt Deiber und nennt Beispiele: einfaches Essen, wenig Handy, eine Woche lang im Zelt leben, geduldig in der Essensschlange stehen und aktiv am Zusammenleben mitwirken. Konkret hatte die Gruppe aus Ravensburg die Aufgabe, vor den Gottesdiensten Schilder mit der Aufschrift „Silence“ (Ruhe) zu halten und bei der Essensausgabe mitzuhelfen. Besonders berührend seien die Taizé-Gesänge gewesen: „Da bekamen unsere Jugendlichen sogar eine Gänsehaut“, erzählt die Religionspädagogin.

Deiber beobachtete bei einigen Jugendlichen, wie positiv sich die Erlebnisse auf deren Persönlichkeitsentwicklung auswirkten und wie selbstständig sie sich in den Tagesablauf einfügten. Besonders prägend sei der Kontakt, der Austausch und die Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen gewesen, die aus einem ganz anderen Lebenskontext und oft auch aus anderen Ländern stammten. Das BBW Ravensburg plant im nächsten Jahr wieder eine Fahrt nach Taizé.