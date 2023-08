Jugendcamp 2023 des SV Fleischwangen mit 112 Kindern

Kürzlich an einem Wochenende veranstaltete der SV Fleischwangen das 16. Fußballjugencamp mit 112 Teilnehmer/innen im Alter von 6 bis 14 Jahren. Innerhalb von wenigen Tagen war das diesjährige Camp restlos ausgebucht! Neben vielen anspruchsvollen Trainingseinheiten und sportlichen Wettbewerben wie zum Beispiel Jonglier– und Elfmeterkönig wurde auch der härteste Schuss mit einer Radaranlage gemessen. Um die Qualität dieser Erfolgsgeschichte weiterzuführen wird der sportliche Teil des Camps immer mit hervorragend ausgebildeten Trainern des SV Fleischwangen, die hier alle ehrenamtlich ihre Freizeit zur Verfügung stellen, bestückt. Als sportlicher Leiter hat der SV Fleischwangen mit Peter Rebholz ( B–Lizenz und Torspielerlizenz) einen hervorragenden Chef der Truppe.

An zweieinhalb Tagen wurden die Teilnehmer/innen in ihren einheitlichen Trikots mit Getränken, warmen Mittagessen, Obst und Snacks versorgt. Der Abschluss dieses Trainingswochenendes am Sonntagnachmittag war hier nochmals ein Highlight, denn da konnten die Teilnehmer/innen ihr gelerntes Können in Wettbewerben gegen ihre Eltern unter Beweis stellen. Durch die vielen Sponsoren, die dieses Camp seit Jahren unterstützen, ist es dem SV Fleischwangen immer noch möglich, die Teilnahmegebühr sehr moderat zu halten, in der das komplette Trikot, Ball, Trinkflasche und Verpflegung inbegriffen sind.

Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch für die Zuschauer einiges geboten, neben Eiskaffee, Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltem war für jeden etwas dabei.

Nach allen Einheiten und Wettbewerben wurden dann jeweils die Besten bei der Siegerehrung mit Pokalen belohnt und alle Teilnehmer/innen erhielten eine Medaille. Der SV Fleischwangen mit den Vorständen Thomas Oehler, Florian Rimmele und Matthias van Aken bedankt sich bei allen Helfern vor und hinter den Kulissen, ohne die dieses Event nicht durchführbar wäre.