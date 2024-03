Jugendbezirksmeisterschaften im Sportkegeln

Mit tollen Leistungen präsentierten sich fünf Nachwuchskegler/innen des SKC Berg bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften und kämpften um die begehrten Tickets für die Württembergischen Einzelmeisterschaften. Drei Keglerinnen sicherten sich Edelmetall und Vier Starterinnen sicherten ihr Startrecht für die Württembergischen.

Am frühen Samstagvormittag wurden bereits die ersten Kugeln in die Hand genommen um in den Wettkampf zu starten. Die Bezirksmeisterschaften wurden auch in diesem Jahr an zwei Tagen auf zwei unterschiedlichen Bahnanlagen ausgetragen. So hieß es nicht nur in Berg sondern auch in Friedrichshafen „Gut Holz“. Der Vorlauf der u18 Spieler/innen wurde in Berg ausgetragen. Hier traten vier Berger an. David Staudacher zeigte sich treffsicher, musste sich im engen Starterfeld trotz guter 470 Holz mit Rang Zwölf zufrieden geben. Er verpasste den Einzug ins Finale um nur wenige Holz.

Besser lief es für Melanie Thoma, auf heimischem Bahnen konnte sie mit 518 Holz sich auf Platz Zwei vorspielen. Tatjana Staudacher kämpfte sich auf 488 Holz und belegte Rang Vier des ersten Wettkampftages, dicht gefolgt von Sarah Hartwig mit 485 Holz und Rang Fünf. Am zweiten Tag fuhr das Trio nach Friedrichshafen. Hier konnte Hartwig mit 502 Holz ihren „Frieden“ mit den für sie nicht einfachen Kegelbahnen schließen und sich bis auf Platz Drei vorspielen. Tatjana Staudacher spielte konstante 486 Holz und rutsche auf Platz Fünf zurück. Melanie Thoma gelang mit 484 Holz erneut ein gutes Spiel was ihr Rang Zwei einbrachte. Geschlossen geht es nun zu den Württembergischen Meisterschaften.

In der Altersklasse u14 trat Anna-Lena Ibele für den SKC an. Nach zuletzt sehr guten Ergebnissen konnte sie im Vorlauf in Friedrichshafen mit 424 Holz keinen perfekten Tag erzielen. Doch sie ließ den Kopf nicht hängen und kämpfte sich im Finale zurück und zeigte mit 475 Holz ein sehr gutes Ergebnis. In der Gesamtwertung konnte sie den zweiten Platz belegen und sich somit auch ihr Ticket für die Württembergischen sichern.

An dieser Stelle gratuliert der SKC Berg e.V. allen neuen Bezirksmeister/innen und wünscht Gut Holz bei den Württembergischen Meisterschaften 2024!