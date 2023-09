Jugendausbildung und offene Proben bei der Stadtkapelle

Bei der Stadtkapelle besteht die Möglichkeit ein Musikinstrument zu erlernen. Bereits Kinder ab sechs Jahren können zum Blockflötenunterricht angemeldet werden. Im Gruppenunterricht von zwei bis drei Kindern werden Grundlagen in Rhythmik und Notenlesen erlernt. In Kooperation mit der Jugendmusikschule können Kinder und Jugendliche später dann ein Instrument ihrer Wahl erlernen. Hierbei unterstützt der Verein die jungen Musiker finanziell und bei Bedarf mit Leihinstrumenten. Ab Oktober werden Jugendliche in Ausbildung bei der Stadtkapelle vom Verein finanziell bezuschusst. Hierbei bekommen sie im ersten Ausbildungsjahr 15 Prozent Zuschuss auf die monatliche Unterrichtsgebühr, ab dem zweiten Ausbildungsjahr erhöht sich der Zuschuss auf 25 Prozent. Sobald der Musikschüler aktiv in der Stadtkapelle mitspielt, erhöht sich der Zuschuss um weitere fünf Prozent. Informationen zur Jugendausbildung erhalten Sie unter [email protected].

Wer schon ein Instrument spielt und Lust auf gemeinsames Musizieren hat, kann in eine der offenen Proben vorbei kommen. Diese finden im September jeweils mittwochs um 20 Uhr in der Schwemme/Stadthalle statt. Interessierte jedes Alters sind herzlich willkommen.