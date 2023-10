Jugend des TC Weingarten im Europapark

Bei strahlendem Sonnenschein erwischte die TCW-Jugend einen Traumtag für den diesjährigen Europaparkausflug. Für mich als Betreuer beginnt die Organisation immer einige Wochen vorher mit der Suche nach einem passenden Termin und ausreichend Fahrern für den Trip nach Rust. Das lief dieses Jahr richtig rund, so dass ich keinen allzu großen Stress hatte. Und da die TCW-Jugendlichen ganz besondere Kinder sind, war auch am Ausflugstag selbst für mich als Betreuer alles sehr relaxt. Alle TCWler waren pünktlich um 6.30 Uhr am Treffpunkt. Bei teilweise dichtem Nebel und noch eisigen Temperaturen im Schwarzwald (nur 1 Grad … brrr), ging es Richtung Rust. Die Wartezeit vergeht in der Gruppe trotz der Menschenmassen immer recht schnell, sodass auch der Tag wie im Fluge vergeht. Als alle wieder pünktlich (wie gesagt, TCWler sind ganz besonders) am Ausgang waren, hatten sie einen vollgepackten spannenden Tag hinter sich, je nachdem gut durchgerüttelt von Looping und Schrauben in den Achterbahnen, frisch „geduscht“ von den Wasserattraktionen oder einfach beeindruckt von den Dimensionen des fantastischen Parks.

Für mich als Betreuer gab es im Lauf des Tages nur ein paar Kleinigkeiten vor Ort zu improvisieren: Eine Gruppe unserer kleineren Jungs hatte sich mal kurzzeitig aus den Augen verloren (kurz später war die Gruppe wieder vereint), einer hat sein Handy verloren, das bald wieder auftauchte, aber für solche Dinge ist ein Betreuer schließlich da. Zu guter Letzt schafften es unsere größeren Jungs noch, sich auf dem Weg zum Parkplatz zu verlaufen … aber auch dieses Problem wurde gelöst, sodass wir alle wieder gesund und munter bzw. müde sicher nach Hause chauffieren konnten.

So ein Ausflug ist ja vor allem dazu da, dass sich unsere TCWler besser kennenlernen, den Teamgeist zu stärken und die spezielle TCW-Magie zu spüren. Dieses Jahr zum Beispiel daran zu erkennen, dass Patrick (einer meiner Stammfahrer), gleich zwei Gründe zum Feiern hatte. Einen großen: er hatte sein zehnjähriges TCW-Europapark-Jubiläum! Und noch einen kleinen: er hat einen Tag vor dem Ausflug geheiratet. Am Tag danach gleich wieder dabei zu sein, zeigt wahre TCW-Power!

Danke an mein Fahrerteam mit Patrick, Thomas und Jens, ohne die ich solche Ausflüge nicht machen könnte. Und danke an alle Teilnehmer, ihr seid super! Ich hoffe, ich habe euch einen tollen Tag verschafft!