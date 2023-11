Jürgen Kerkhoff hat den Posaunenchor über 40 Jahren geprägt

Jürgen Kerkhoff wird am Sonntag, 12. November, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche Ravensburg als Chorleiter des Posaunenchors verabschiedet.

Ein solches Ehrenamt über 40 Jahre auszuüben, ist keine Selbstverständlichkeit. Für Jürgen Kerkhoff war und ist sein Glaube die größte Antriebsfeder für sein Engagement. Ganz nach dem Motto der Posaunenchöre „Musizieren zum Lobe Gottes und den Menschen zur Freude“ gestaltete er musikalisch mit seinen BläserInnen Gottesdienste, Gemeindefeste, musikalische Vespern und vieles mehr.

Das Amt des Posaunenchorleiters setzt sich aus vielen Aufgaben zusammen. Die musikalische Leitung des Posaunenchores ist dabei die sichtbarste Aufgabe. Der Chorleiter bereitet neben dem Dirigat die Proben und Auftritte vor, sucht Musikstücke aus, stimmt die Gottesdienste in Absprache mit der Pfarrerschaft und dem Kantor ab. Darüber hinaus hat sich Jürgen Kerkhoff auch um alles Organisatorische wie die Kassenführung, Beschaffung von Noten und Instrumenten, die Jungbläserausbildung, die Teilnahme an Gremiensitzungen und um vieles mehr gekümmert. Dies alles ist mit erheblichem Zeitaufwand verbunden, der neben der normalen Arbeit in der Freizeit erbracht wird. Ein hoher Zeitaufwand, bei dem auch die Familie oft hinten anstehen musste. Ohne die tatkräftige Unterstützung seiner Frau Nathalie bei den vielfältigen Aufgaben des Chorleiters und rund um den Posaunenchor wäre vieles nicht machbar gewesen. Beide haben sie die Städtepartnerschaft zwischen Montélimar und Ravensburg wesentlich mitgestaltet und geprägt. Sie ermöglichten Bläserfreizeiten in Montélimar, bei denen auch die Mitgestaltung von Gottesdiensten in Montélimar dazu gehörte.

An dieser Stelle möchte der Posaunenchor seine tief empfundene Dankbarkeit für die lange Zeit von Jürgen Kerkhoff als Leiter des Posaunenchors ausdrücken. Die BläserInnen freuen sich sehr, dass er dem Chor als aktiver Bläser an der Posaune erhalten bleibt und für die Chorleitung mit Albert Schmid einen Nachfolger aus den eigenen Reihen gefunden wurde.

Sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, Interesse am Musizieren im Posaunenchor haben, dürfen Sie sich gerne unter [email protected] an uns wenden. Wir bilden Anfänger aus und nehmen Fortgeschrittene auf. Bei Bedarf können Instrumente zur Verfügung gestellt werden.