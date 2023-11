Jubiläumsfeier von pro familia Ravensburg

Am 26. Oktober feierten der pro familia Ortsverein Ravensburg und die Beratungsstelle Grüner Turm in der Zehntscheuer Ravensburg ihr 50-jähriges Jubiläum. Der Verein wurde 1973 unter dem Namen Arbeitskreis Frau und Gesellschaft gegründet. Der Sozialdezernent des Landkreises Ravensburg, Reinhard Friedel, betonte in seinem Grußwort die Bedeutung der Beratungsstelle mit all ihren Angeboten für den Landkreis. Eva Komprecht, als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ravensburg, ging in ihrem Grußwort auf die Anfänge der Beratungsarbeit ein, die stark geprägt waren von dem Anliegen, die Stellung der Frau in der Gesellschaft zu verbessern. Die seitdem beständige Hilfe für Frauen in Notlagen und Familien, oft über das normale Engagement heraus, sei ein wichtiger Bestandteil der Beratungslandschaft Ravensburgs.

Als Referentin geladen war Christel Althaus, stellvertretende Vorsitzende des pro familia Landesverbands Baden-Württemberg. Sie ging in ihrem kurzweiligen Vortrag auf die aktuellen Herausforderungen für Familien ein und skizzierte die politischen Maßnahmen im Bereich der Familienförderung, die Belastungen entgegenwirken.

Christine Bender, erste Vorsitzende von pro familia Ravensburg, bedankte sich bei allen Mitgliedern, fördernden Personen und Institutionen sowie Freundinnen und Freunden der Beratungsstelle für ihre langjährige und beständige Unterstützung. Trotz der Förderung durch die öffentliche Hand ist der Verein auf private Spenden angewiesen, um die Beratungsstelle zu finanzieren. Das Angebot der Beratungsstelle Grüner Turm umfasst Schwangerschaftsberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung und sexuelle Bildung. Das Angebot im Detail sowie die Möglichkeit für den Verein zu spenden finden Sie unter www.profamilia.de/ravensburg