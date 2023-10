Jubiläums-Backbuch der Kreis-LandFrauen Ravensburg

Das 40-jährige Jubiläum vom Kreis-LandFrauenverband Ravensburg wurde nicht nur mit einer Schifffahrt gefeiert. Die LandFrauen haben auch ein neues Jubiläums-Backbuch erstellt, das noch rechtzeitig zur Oberschwabenschau fertiggestellt wurde.

Von allen LandFrauen vom Kreisverband wurden die Lieblingsrezepte gesammelt und vom Ausschuss nachgebacken sowie getestet. Bis zu 16 Rezepte wurden an einem Abend getestet, von süß bis herzhaft, auch mit Unterstützung der Ehemänner.

Das ist unser erstes, fest gebundenes und farbiges Backbuch mit Fotos zu den Rezepten. Die Fotos wurden von unseren LandFrauen selber gemacht.

„Sechs Kuchen und Torten musste ich in kurzer Zeit wegen der Anforderungen an das Format der Fotos nochmal nachbacken. Die Mitarbeiter in unserer Werkstatt haben sich sehr gefreut.“, berichtet die Kreisvorsitzende Gisela Eisele.

Das neue Backbuch kann am Stand der LandFrauen in Halle 9 auf der Oberschwabenschau und unter landfr[email protected] zum Preis von 12,95 Euro erworben werden.