Johanna Hartig beste Absolventin BWL-Finanzdienstleistungen

Johanna Hartig ist die beste Absolventin 2023 in der Studienrichtung BWL-Finanzdienstleistungen an der DHBW Ravensburg. Dafür wurde sie nun von der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG mit 500 Euro ausgezeichnet. Verliehen wurde der Preis beim Finance Talk an der DHBW von Arnold Miller, Vorstandsvorsitzender Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG.

Mit einer Gesamtnote von 1,2 und einer glatten 1 für ihre Bachelorarbeit hat Johanna Hartig einen hervorragenden Abschluss ihres Studiums BWL-Finanzdienstleistungen hingelegt. Rein gar nichts auszusetzen gab es an ihrer Bachelorarbeit zum Thema Portfoliooptimierung mit Rohstoffen als Anlagemöglichkeit. Ihr Partnerunternehmen war die Sparkasse Schwaben-Bodensee. „In meinen Praxisphasen habe ich alle wesentlichen Abteilungen kennengelernt. Im Controlling hat es mir dabei auf Anhieb am besten gefallen“, sagt Johanna Hartig. Nach ihrem Studium freut sie sich nun, genau dort im Controlling ihre erste Stelle bei ihrem Partnerunternehmen im Studium anzutreten.

Von ihrem dualen Studium ist die 20-Jährige begeistert. „Es war eine tolle Zeit ‐ sowohl vom Studium und den Inhalten als auch von der Zeit in Ravensburg und mit den Kommilitonen“, sagt sie. „Man trifft jede Menge tolle Leute, seien es die Kommilitonen, die ja auch alle ihre Erfahrungen aus der Branche mitbringen, als auch Dozenten, die viele Einblicke in die Praxis mitbringen.“

Arnold Miller übergab den Preis im Rahmen des Finance Talks an der DHBW Ravensburg. Er betonte die gute Zusammenarbeit zwischen der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG und der DHBW Ravensburg. „Wir bilden aus tiefster Überzeugung gemeinsam mit der DHBW Ravensburg im dualen Studium aus. Für die Absolventen ist es ein toller Start ins Berufsleben.“ Die Bank ist bereits seit 1990 Partnerunternehmen der DHBW Ravensburg, der Preis im Bereich BWL-Finanzdienstleistungen wurde nun zum sechsten Mal vergeben.