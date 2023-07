Jede Menge Rhythmus im Gepäck

Symphonieorchester sind normalerweise nur in großen Konzertsälen oder auch Aufnahmestudios zu Hause. So auch das Symphonieorchester des Südwestrundfunks, das je nach Art der Auftritte zwischen 80 und 120 Musikerinnen und Musiker umfasst. In dieser Woche war dies allerdings anders. Eine vierköpfige Schlagzeug–Gruppe des SWR–Orchesters tourte im Rahmen des Formats „Classic mobil“ durch den Landkreis Ravensburg. Soziale Einrichtungen, Kindertagesstätten, Schulen und Seniorenheime konnten sich zuvor für einen Auftritt bewerben, geklappt hat es mit einem Termin letztlich auch in der IWO Weingarten.

Im vollbesetzten IWO Speisesaal versprach schon das Intro des vierköpfigen Ensembles gute Unterhaltung. Lediglich mit Umzugskartons sorgte es für einen teils gefühlvollen, dann aber auch treibenden Rhythmus. Danach ging es am klassischen Schlagwerk wie Marimbaphon und Glockenspiel, später auch mit Trommel und Congas weiter. Auch hier zeigten die Musiker ihre Klasse auf ganz besondere Weise — belohnt mit viel Beifall von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IWO. Wie vielseitig so ein Minikonzert sein kann, unterstrichen die Symphonieorchester–Musiker kurz danach, als sie mit Kochmützen und Küchenutensilien einen außergewöhnlichen Rhythmus kreierten.

Die Konzerte der „Classic mobil“ Tour leben aber auch von der Interaktion. So durften die Menschen mit Behinderung in der IWO auch selbst mitmachen und konnten erleben, wie man mit bloßem Fußstampfen oder Schenkelklopfen ein attraktives Musikstück zusammenstellen kann. Auch dies sorgte für Begeisterung und gute Stimmung. Dass sich die SWR–Musiker erst nach zwei Zugaben verabschieden konnten, war da kaum verwunderlich.

Bevor die Abordnung des SWR–Symphonieorchesters zum nächsten Gastspiel aufbrechen konnte, gab es aus den Händen von IWO Geschäftsführer Martin Fröhlich noch einen genussvollen Geschenkkorb aus dem CAP–Markt. „Ich denke mal, die Einladung für das nächste Jahr steht“, sagte Martin Fröhlich und versprach, dass das als Gastgeschenk überreichte Poster des kompletten Orchesters einen Ehrenplatz bekommt.