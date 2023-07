Janne Burkhardt gewinnt den Sprintpokal

Beim landesoffenen Abendsportfest der TG Biberach konnte Janne Burkhardt mit zwei Siegen über 100m und 200m den Sprintpokal in der Altersklasse der männlichen Jugend U20 gewinnen. Die 100m sprintete er bei leichtem Gegenwind in 11,92sec. Über 200m erreichte er bei Windstille das Ziel in 24,14sec.

Spannende Rennen aus Sicht der TG Bad Waldsee gab es auch in der weiblichen Klasse der Jugend U20. Hier traten über 100m und 200m jeweils drei Athletinnen der TG Bad Waldsee gegeneinander an, wobei immer Zoe Mayer knapp das vereinsinterne Wetteifern für sich entscheiden konnte. In der Endabrechnung für den Sprintpokal konnte sie mit ihren Leistungen über 100m in 13,84sec und über 200m in 29,29sec einen guten zweiten Platz erreichen.

Die weiteren Ergebnisse: Yola Mayer 100m in 13,97sec und 200m in 29,89sec, dritter Platz im Sprintpokal / Hannah Althammer 100m in 14,11sec und 200m in 29,62sec, vierter Platz im Sprintpokal.