Jahreskonzert des MVM mit dem Jugendblasorchester WoWaBe

Am Samstag, den 16. März, kamen viele Musikbegeisterte in die Turn-und Festhalle Haidgau. Ihnen wurde eine abwechslungsreiches Programm geboten. Im ersten Teil des Konzertes brachten die jungen Musikerinnen und Musiker des Jugendblasorchesters (JBO) Wo Wa Be unter der Leitung von Alexander Dreher schwungvolle Rhythmen auf die Bühne. Nach dem ersten Stück „I Believe“ von Stephan Moccio wurden die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Stück „A little Suite of Horror“ von Thomas Doss in 5 Sätzen in eine geheimnisvolle und mystische Stimmung versetzt. Nach einem Flashback in die 80er Jahre verabschiedete sich das JBO WO Wa Be mit einem bekannten Hit der Partyband „Fäaschtbänkler“. Der Applaus für diesen souveränen Auftritt hatten sich die jungen Musikerinnen und Musiker redlich verdient.

Nach einer kurzen Pause nahm dann der Musikverein Molpertshaus unter der Leitung von Natalie Kiekopf auf der Bühne Platz. Nach dem Eröffnungsmarsch folgten die zwei Stücke, welche der Verein auch am 08. Juni beim Wertungsspiel in Ummendorf zum Besten geben wird. Für die anstehenden Musikerhochzeiten in diesem Jahr sind mit „Concerto D‘Amore“ von Jacob de Haan alle bereits im bester Stimmung. Rockige Beats der Band „Queen“ mit dem Stück „Don`t stop me now“ arrangiert von Frank Bernaerts war der offizielle Teil des gemeinsamen Konzertes vorbei. Jetzt folgte das Highlight des Abends: Das JBO Wo Wa Be kam zum Musikverein auf die Bühne und alle jungen und die jung gebliebenen Musikerinnen und Musiker erfreuten die Gäste mit der gemeinsames Zugabe „Nessaja“ komponiert von Peter Maffay und arrangiert von Kurt Gäble. Was für ein gelungener Abschluss dieses musikalischen Abends.