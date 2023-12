Jahreshauptversammlung Ravensburger Harmonika-Orchester

Die Vorsitzende, Lydia Bulling, begrüßte die fördernden und Ehrenmitglieder und alle Aktiven des Vereins. In einer kurzen Zeit der Stille wurde den verstorbenen Ehrenmitglieder Heiderun Stephan und Gerd Wirthensohn gedacht. Beide waren langjährige Aktive im Orchester. Im Rückblick war das Jahr 2021, so Lydia Bulling, noch geprägt von Corona. Dann im Jahr 2022 war der Besuch und das Konzert mit dem Akkordeonorchester Wien im Juli im Schwörsaal ein voller Erfolg. Die Wienreise im Herbst 2022 mit einem gemeinsamen Konzert im Wiener Ehrbachsaal und viele Wiener Entdeckungen waren das Highlight des Jahres 2022. Zwei schöne Adventskonzerte in Berg und vor allem in Obereschach rundeten das Konzertjahr ab.

Nach diesen Ausführungen wurde die Entlastung der Vorstandschaft durchgeführt. Die Neuwahlen führten zu folgendem Ergebnis: Lydia Bulling, Vorsitzende - Ekkard Schaaf 2. Vorsitzender - Gisela Bulling Kassiererin - Margit Wagner Beisitzerin - Sonja Scholz Jugendleitung - Ingrid Kohler und Christa Scholz Kassenprüfung - Christine Albrecht Schriftführung und Presse. Zum Schluss bedankte sich die Vorsitzende Lydia Bulling bei allen MusikerInnen und besonders dem Dirigenten Dieter Scholz für die große Probenarbeit. Das 90-jährige Jubiläum des Orchesters wird am 2. März 2024 in der Eschachhalle mit einem Konzert gefeiert. Zu Gast ist das Orchester Hohnerklang aus Trossingen. www.r-h-o.de