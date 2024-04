Jahreshauptversammlung des TSV Eschach

Letzte HV war am 01.07.2022.

Mitgliederentwicklung von 2022/23 von 1270 auf 1441.

Nach Corona konnten wir unseren Sportbetrieb wieder auf Normalbetrieb hochfahren.

Die Zusammenarbeit in der Vorstandschaft funktioniert. Wir haben mit Rosi Egger eine top Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle. Dank der hervorragenden Leistung der Abteilungs- und Übungsleiter ist unser Verein in einem guten Zustand.

Ausbau des Sportangebotes durch eine Kinderleichtathletik-Gruppe.

Die Tennisabteilung hat in 2023 ihre Umkleidekabinen in Eigenregie saniert.

Seit Mitte letzten Jahres haben wir einen neuen Pächter Mariano Roco. Ich bitte euch alle, diesen zu unterstützen.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

Vorausschau:

Aktuell sind die Fußballer dabei, ein neues Kiosk zu erstellen.

Das Sanierungsvorhaben Sportheim - Sanierung der alten u. zusätzlicher Bau neuer Umkleidekabinen - entwickelt sich zäh. Die Pläne liegen immer noch im Bauamt und sind immer noch nicht genehmigt.

Ebenfalls geplant: der Dschungel in den Herbstferien.

Vom 30. Mai bis 2. Juni wird das Landesturnfest mit etwa 15.000 Teilnehmern in Ravensburg stattfinden. In der Grundschule in Eschach werden rund 200 Sportler untergebracht. In der Eschach-Halle wird ein Volleyballturnier mit 30 Mannschaften durchgeführt. Wir werden die Betreuung und Versorgung übernehmen. Helfer werden gesucht.