Wieder großes Vertrauen in die Vorstandschaft: Die gut besuchte Jahreshauptversammlung des TC Gaisbeuren fand im Gasthaus Adler in Gaisbeuren statt. Vorstand Thomas Eisele konnte neben den zahlreichen Mitgliedern auch die stellvertretende Ortsvorsteherin Angelika Brauchle begrüßen.

In seinem mit einer Präsentation begleiteten Bericht ließ Thoms Eisele das Tennisjahr 2023 mit den entsprechenden Highlights Revue passieren. Dabei berichtete er u.a. von der Renovierung des Pergoladaches, welches nun wieder dicht ist, und der Stadtmeisterschaft, die ein gelungenes Großevent darstellte, dem Tenniscamp, dem Flohmarkt und dem Fußballtennis. Er dankte den unermüdlichen „Machern“ in diesen Bereichen und allen Vorstandsmitgliedern, Helfern und Mitstreitern für deren geleistete Arbeit die Saison über. Zu Beginn gab es auch eine Gedenkminute für den verstorbenen ehemaligen Sportwart und Vorsitzenden Reino Galle.

Im Bericht des Sportwarts Stefan Scheiter wurde die Verbandsrunde und der jeweilige Verbleib der aufgestiegenen Mannschaften in den höheren Klassen, die erfolgreiche Pokalrunde und die Vereinsmeisterschaften angesprochen. Es folgte der Bericht des Breitensportwarts Jan Emele, der wieder eine sehr launige Präsentation in Filmform über die zahlreichen kleineren und größeren Events auf der Anlage in Gaisbeuren zeigte. Schatzmeisterin Julia Mutter konnte nur Gutes über die Finanzsituation berichten. Die hervorragende Kassenführung bescheinigten auch die beiden Kassenprüfer Lothar Hanser und Florian Kramer und so konnte Geli Brauchle die Entlastung der Vorstandschaft vornehmen.

Die Mitglieder zeigten sich sehr zufrieden und entlasteten die Vorstandschaft einstimmig. Alle zu wählenden Personen - bis auf Sportwart Stefan Scheiter - stellten sich wieder zur Wahl und wurden jeweils einstimmig gewählt: Thomas Eisele (Vorstand), Katrin Metzler (Schriftführerin), Jan Emele (Breitensportwart), Franz Daniel Pfaff (Presse/Internet). Neuer Sportwart wurde Michael D'Ettorre.

Thomas Eisele konnte noch einen Ausblick auf die kommende Saison geben, in die mit mehreren Mannschaften sowohl im Kinder-, Hobby- als auch Seniorenbereich gestartet wird und freut sich über die nunmehr mehr als 180 Mitglieder.