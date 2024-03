Jahreshauptversammlung des TC Bad Waldsee

Der Tennisclub Bad Waldsee hat am 8. März seine Jahreshauptversammlung abgehalten. In seinem Rückblick auf die vergangene Saison ging der scheidende Vorsitzende Claudius Walser ausführlich auf das ganze Jahresgeschehen ein. Dabei fand die Arbeit der Ehrenamtlichen und die der freiwilligen Helfer in seiner Betrachtung großen Respekt. Im Fokus der Ausführungen stand die Neuorganisation der Vereinsführung, bei der durch eine Umverteilung der Aufgaben innerhalb der Vorstandschaft die Arbeitsbelastung für den Amtsbereich des Vereinsvorsitzes verringert wird. In den anschließenden Ressortberichten der Vorstandsmitglieder zeigte sich dann noch einmal das vielfältige Vereinsleben.

Finanziell steht der Verein auf einer soliden Basis. Die Kassenprüfer bestätigten der Kassenwartin Stefanie Schelling eine einwandfreie und ordnungsgemäße Kassenführung. Somit konnte der gesamte Vorstand einstimmig entlastet werden.

Aus sportlicher Sicht war die Meisterschaft der Damen 30 in der Südwest-Liga das Highlight der vergangenen Saison. Wegen personellen Gründen konnte der Aufstieg in die Regionalliga, die höchste Klasse in Deutschland, aber nicht angenommen werden. In der anstehenden Saison gehen 7 Mannschaften an den Start, im Jugendbereich sind es vier Mannschaften.

Bei den Wahlen sind alle Kandidaten einstimmig in ihr Amt gewählt worden: Vorsitzende: Tobias Geiger und Dr. Rainer Eisele; Stellv. Vorsitzender: Erwin Real; Sportwart: Markus Müller; Jugendwart: Christian Geiger; Schriftführer: Horst Bentele; zweiter Kassenprüfer: Florian Schöpner.

Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich Thomas Hartwig im Namen der Vorstandschaft bei dem ausscheidenden Vereinsvorsitzenden Claudius Walser und dessen ebenfalls zurückgetretenen Stellvertreter Christian Halder für ihr vorbildliches Engagement mit einem Präsent.