Am 3. März fand unter reger Teilnahme die Jahreshauptversammlung des Männerchor Haisterkirch statt. Werner Schach begrüßte als 1. Vorsitzender die Mitglieder und Gäste, in diesem Jahr letztmalig im Amt Rosa Eisele als Ortsvorsteherin und ebenso Vorstand des SVH Roland Braig. In den Berichten des 1. Vorstandes, der Chorleitungen Katrin Reichle und Claudius Maier und des Kassenführers Rafael Grabherr war die Bilanz durchweg positiv. Man blickte zurück auf ein Jahr ohne Einschränkungen und mit so manchen Höhepunkten. Einer davon war der Sängerabend im Mai, zu dem sich zwanzig Projektsänger gefunden hatten. Das von diesen Projektsänger fünf als aktive Sänger dem Chor weiter erhalten blieben zeigt den Erfolg des Projektchores. Zu dem positiven Rückblick auf das Jahr 2023 gehörte auch, das mit Claudius Maier ein neuer Dirigent gefunden wurde. Er leitet seit September 2023 abwechselnd mit Katrin Reichle den Chor und erwähnt in seinem Bericht, das auch er auf eine kurzweilige und gute Probenzeit zurückblickt. Der 1. Vorsitzende Werner Schach bedankte sich bei der Vorstandschaft und allen, die den Chor in seinen Belangen unterstützen und fördern.

