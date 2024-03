Jahreshauptversammlung des Kinderschutzbundes Bad Waldsee

Im Jahresbericht 2023 des Vorsitzenden Walter Ritter standen die sozialen Aktivitäten des Kinderschutzbundes im Vordergrund. Seit dem Frühjahr 2020 hat der Kinderschutzbund mit der finanziellen Unterstützung von Alleinerziehenden und deren Kindern begonnen. Über das Jobcenter in Ravensburg und das Jugendamt in Bad Waldsee werden Gutscheine an Alleinerziehende ausgegeben. Pro Kind erhalten diese jeweils an Ostern und vor Weihnachten 50 Euro . So wurden 2023 rund 100 alleinstehende Mütter und Väter mit insgesamt 165 Kindern unterstützt

Erstmalig erfolgte 2023 auch die direkte Unterstützung von Kindern der Alleinerziehenden. Insgesamt 13 Kindern erhielten vom Kinderschutzbund für eine Jahr eine wöchentliche Aktivität bezahlt. Die Palette reicht vom Gesangs-, Geigen- und Ballettunterricht über Sportaktivitäten bis zur Nachhilfe beim Studienkreis.

Stolz blickte der Vorsitzende Walter Ritter auf das gesamte Jahresprogramm mit 12 Aktivitäten zurück. Die traditionelle Hausaufgabenbetreuung konnte inzwischen auf drei Standorte ausgeweitet werden und wird von 12 Erwachsenen und 15 Schülerinnen durchgeführt.

Das Kalenderjahr startete auch 2023 mit den Fasnets-Kinderdiscos am Gumpigen Donnerstag und am Rosenmontag. Zu Ostern wurden zum 5. Mal an künftige Erstklässler 48 fabrikneue Markenschulranzen verschenkt. Erstmalig wurden 2023 auch 27 Fünftklässler mit einem neuen Schulrucksack ausgestattet. Die einzige gewinnbringende Veranstaltung ist der Kaffee- und Kuchenverkauf am Altstadtfest. Für Kinder bot parallel die Spielwiese wieder ein umfangreiches Spielangebot und begeisterte das Faro-Theater rund 150 Kinder.

Auch die beliebten kostenlosen Schwimmkurse wurden 2023 fortgesetzt, wobei wieder 6 Kurse im Lauf des Jahres durchgeführt wurden. Mit der Teilnahme an den verkaufsoffenen Sonntagen und dem Kürbisschnitzen zu Halloween für mehr als 30 Grundschulkinder ging das Jahr zu Ende.

Aufgrund des neuen Projektes „Bildung und Teilhabe“ wies der Kassenbericht ein Defizit von 5000 € auf, das jedoch von der Rücklage getragen werden konnte. Bei den Wahlen wurden die 1. Stellvertreterin Gisela Riedesser und die 2.Stellvertreterin Lisa Nippe-Augustin bestätigt, Der Kinderschutzbund sucht jedoch dringend einen neuen Schatzmeister, da der Amtsinhaber aus gesundheitlichen Gründen sein Amt abgeben musste. Meldungen an 9756762 oder [email protected].