Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Weingarten

Im Nebenzimmer des Gasthofes „Bären“ (Weingarten) fand vor kurzem die turnusmäßige Jahreshauptversammlung des Vereins „Freien Wähler Weingarten“ statt. Der erste Vorsitzende Günter Ruchti konnte neben den Mitgliedern dazu auch fast alle Stadträte des Vereins begrüßen.

Vorstandswahlen standen in diesem Jahr nicht an; erst nächstes Jahr finden diese wieder im Herbst statt. Das abgelaufene Finanzjahr brachte laut Ralf Hausmann (Vorstand Finanzen) eine wiederum verbesserte, ja geradezu sehr gute Kassenlage. Der Kassenprüfer Raimund Weissenrieder bescheinigte dann auch eine fehlerfreie Kassenführung. Somit wurde Ralf Hausmann einstimmig entlastet. Damit war der Grundstein für eine gute Atmosphäre der Versammlung gegeben, denn es gilt ja in diesen Fällen immer: „Kasse gut, Stimmung prima.“

Daraufhin erfolgte der ausführliche Bericht von Horst Wiest (Fraktionssprecher der Freien Wähler) über die wesentlichen Inhalte der Gemeinderatsthemen in den vergangenen Monaten. Dem schloss sich dann Willi Graf mit den bestimmenden Themen des Kreistages, ebenfalls seit der letzten Jahreshauptversammlung, an.

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt waren die bevorstehenden Gemeinderats- und Kreistagswahlen im Juni nächsten Jahres. Die Interessentenliste für die jeweiligen Kandidaturen (Gemeinderat sowie Kreistag) sehen schon vielversprechend aus. Gerne sprechen wir derzeit auch weitere Personen an, die sich ein Engagement vorstellen können. Und falls wir von Ihrem Interesse nichts wissen: Kommen Sie diesbezüglich doch einfach auf einen Ihnen bekannten Vertreter des Vereins zu.

In unserem traditionellen Weihnachtstreff im Dezember, bei Glühwein beziehungsweise -most sowie Feuer, Stockbrot und Grillwürstle, werden wir ganz ungezwungen das Weitere besprechen. Und im Januar wird dann die Aufstellungsversammlung zur formellen Festlegung aller Kandidaten erfolgen.