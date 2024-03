Jahreshauptversammlung BI Lebenswerter Haistergau

Am 23. Februar fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Bürgerinitiative Lebenswerter Haistergau statt. Die erste Vorsitzende begrüßte die Ortsvorsteherin Rosa Eisele, Ortschaftsräte, den“ Weissstorchpapa"Hans Daiber und mehrere benachbarte Bürgerinitiativen und stellte satzungsgemäße Einladung und Beschlussfähigkeit fest. Beim Tätigkeitsbericht wurden die zahlreichen Aktivitäten, Vorstandssitzungen und Teilnahme an Veranstaltungen vorgestellt, beim Kassen- und Kassenprüfbericht die ordentliche Führung bescheinigt. Wahlleiter Bruno Friedmann von der BI Röschenwald führte souverän durch die Entlastung des Vorstands und die Wahlen. Bei den Neuwahlen wurden die drei Vorsitzenden Andrea Hagenlocher, Franz Scheifele und Petra Kraus je einzeln in ihren Ämtern bestätigt, Kassiererin Birgit Merk und Schriftführerin Dr Carmen Pöhl wieder gewählt und die Beisitzer Reinhard Espe, Ursula Heintel, Ursula und Heinrich Henne, Jürgen Ivens, Markus Kaulingfrecks, Carmen Lang, Anita Merk, Oliver Pfister, Timm Scheifele und neu Helga Lieser-Mack en bloc als Beirat bestätigt. Anschließend zeigte Referent Wolfgang Einsiedler, der einer der Regionalkoordinatoren bei der Vogel-online-Plattform ornitho.de ist, über 100 Fotos von Brut-und Rastvögeln des Haistergaus und des Wurzacher Beckens und erklärte ihre Besonderheiten und Lebensumstände. Die Zuhörerschaft staunte über die noch vorhandene Vielfalt und hatten noch etliche Fragen. Es wurde darauf hingewiesen, dass im Rathaus Haisterkirch zahlreiche alte ausgestopfte Vögel, die von Mitgliedern der BI neubeschriftet und sortiert wurden, auf Anfrage bei der Ortschaftsverwaltung zu besichtigen sind. Der Abend klang in kleinen Gesprächsgruppen aus.

