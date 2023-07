Italienisches Flair in Aulendorf

Auf ein buntes und abwechslungsreiches Sommerfest mit italienischem Flair dürfen sich Bewohner, Angehörige, Mitglieder des Fördervereins sowie Mitarbeiter des Wohnparks (WP) St. Vinzenz der St. Elisabeth–Stiftung freuen. Am Montag, 31. Juli, wird die Festlichkeit um 10 Uhr mit einer feierlichen Sommerandacht eröffnet. Anschließend können die Gäste Pizza, italienische Antipasti und Eiskaffee zu italienischer Live–Musik, gespielt vom Aulendorfer Harmonica Club, genießen. „Wir freuen uns auf ein fröhliches Beisammensein in italienischer Atmosphäre“, so Markus Grauert, Einrichtungsleitung Wohnpark St. Vinzenz in Aulendorf.

Hinweis: Es wurde zur Voranmeldung bei Teilnahme am Sommerfest gebeten. Die Anmeldefrist ist bereits abgelaufen. Wohnpark St. Vinzenz der St. Elisabeth–Stiftung, Safranmoosstraße 7, 88326 Aulendorf