Iris Brauchle feierlich verabschiedet

Nach knapp zwei Jahren musste die Schulgemeinschaft die Schulsekretärin Iris Brauchle mit schwerem Herzen verabschieden. Nach den Verabschiedungsworten von Rektor Frank Wiest und Lehrerin Kristina Fötsch sang der spontane Lehrerchor den irischen Segenswunsch „Möge die Straße ...“ und doch so mancher musste sich eine Träne verdrücken. Besonders gelobt wurde Iris Brauchle für ihre Fähigkeit, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten, so der Rektor. Auch ihre immer freundliche und offene Art werden alle Kolleginnen, Schülerinnen und Schüler und Eltern sicher vermissen. Und auf ihre unbedingte gute Laune konnte man sich stets verlassen. Ihre Nachfolge tritt Miriam Keleta an, die jetzt das Sekretariat der Döchtbühlschule übernommen hat. Wir wünschen Iris Brauchle alles Gute und einen guten Start an ihrer neuen Wirkungsstätte.

