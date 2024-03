Insgesamt sechs Medaillen für Reutener Athleten

Mit zwei Landesmeister-Titeln in Gold und jeweils zwei Silber bzw. Bronzemedaillen endeten für die TSV Reute Runners die Baden-Württembergischen Crosslaufmeisterschaften vor heimischem Publikum. In acht Läufen, bei denen die Landesmeister in den Altersklassen U16 bis 75+ sowie die Mannschaftsmeister ermittelt wurden, waren insgesamt 12 Läuferinnen und Läufer vom Gastgeber TSV Reute am Start und erkämpften vier Einzel- sowie zwei Mannschaftstitel.

Erfolgreichster Reutener Läufer war Siegfried Borsutzky mit Gold in der Klasse M65 und dem dazu gehörigen Landesmeistertitel, gefolgt von Karin Nowak, die in der Klasse W50 auf dem Silberrang einlief und damit Vize-Landesmeisterin in ihrer Altersklasse wurde. Anette Gütler in der Klasse W50 und Uwe Hahn in der W60 jeweils auf dem Bronzerang, sorgten für weitere Einzelmedaillen. Medaillenhoffnung Paulina Wolf hatte leider einen sehr schlechten Tag erwischt und beendete das Frauenrennen auf dem für sie enttäuschenden achten Platz. In den Mannschaftswertungen holte das Trio S.Borsutzky, Hahn, Oberhofer in der Klasse M60+ ebenfalls Gold. In der Besetzung Nowak, Gütler und Steinbach sicherten sich die Reutener Frauen Mannschaftssilber in der Klasse W45+.

Die weitere Ergebnisse der Reutener: Johanna Hilt: Platz 8 W15, Laurin Wolf: Platz 11 MJ U20, Steffen Hahn: Platz 26 Männer-Mittelstrecke, Peggy Steinbach: Platz 4 W50, Daniel Fix: Platz 12 M50, Hubert Oberhofer: Platz 5 M65, Manfred Borsutzky: Platz 8 M65.

Alle Ergebnisse unter https://my.raceresult.com/280847/