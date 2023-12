Inner Wheel Club Ravensburg unterstützt gehörlose Kinder

Erhobene Arme und „flatternde“ Hände - dazu ein freundliches Gesicht: Mit dieser Geste drücken Gehörlose ihren Dank, ihre Freude, ihre Anerkennung aus.

Und so „flatterten“ die Hände bei der Weihnachtsfeier des gemeinnützigen Gehörlosen- und Gebärdensprachvereins Bodensee-Allgäu-Oberschwaben als Dank für den Scheck über 2000 Euro, den der Inner Wheel Club Ravensburg überbrachte. Der Vorsitzende des Gehörlosenvereins, Pascal Kleimeyer, selbst taub, dankte Stephanie Liebich (Präsidentin) und Sabine Hertkorn vom IWC Ravensburg für die Spende, die an die „Raupengruppe“ geht, in der Kinder integriert und gefördert werden.

Der Gehörlosenverein bietet Menschen, vor allem Eltern und Kindern, die von Hörbehinderung oder Taubheit betroffen sind, Hilfe und Unterstützung bei den Problemen an, die durch die Behinderung entstehen. Dazu gehören die Organisation von Gesprächen untereinander, Vorträge, Workshops, Spielenachmittage, Ausflüge und ähnliches. Für gehörlose Kinder ist es besonders wichtig, sich mit anderen - auch über die Gebärdensprache - zu verständigen und Freundschaften schließen zu können. So ist ein Ausflug in einen Freizeitpark geplant. Daran sollen auch die teilnehmen können, deren Eltern kein Auto haben oder die sich so etwas nicht leisten können.

Der Scheck des IWC Ravensburg wurde möglich, weil Mitglieder, Freundinnen und Freunde des Clubs bei der schon traditionellen Benefiz-Veranstaltung in der PH Weingarten überaus großzügig gespendet hatten. Die Vorstellung des Gehörlosen- und Gebärdensprachenvereins und seiner Ziele hatten die Teilnehmenden offensichtlich gerührt und überzeugt. Beim jährlich stattfindenden Benefiz-Vormittag, in dem jeweils ein neues Projekt vorgestellt wird, gab es auch dieses Jahr ein reichliches, selbst zubereitetes Fingerfood-Buffet und einen Aperitif, wie schon bisher von einem Club-Mitglied gestiftet.