Inner Wheel Club Ravensburg ‐ Morty ist da!

2024 feiert der Inner Wheel Club, die größte internationale Frauenserviceorganisation, sein hundertjähriges Jubiläum. Aus diesem Grund wurde in Deutschland zusammen mit der Organisation „Kinderlachen“ das Projekt der Leuchttürme eingerichtet. Auf Initiative des IWC Ravensburg gibt es jetzt einen solchen „Leuchtturm“ in Wilhelmsdorf. Das Hoffmannhaus erhält das dringend benötigte Therapiepferd.

Und nun ist „Morty“ endlich angekommen! Mit großer Freude wurde das Reitpony von den Kindern und vom betreuenden Pferdeteam empfangen. Mit dabei vom Inner Wheel Club Ravensburg Pastpräsidentin Renate Reischmann mit einigen Clubfreundinnen. Im Hoffmannhaus werden Kinder und Jugendliche betreut, die einen besonderen Förderbedarf haben. Sie gehen in die integrierte Schule oder kommen auch von extern. Die Pferde- und Reittherapie ist ein wichtiger Baustein für ihre Entwicklung.