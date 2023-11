Inklusionslauf Ravensburg

Organisiert von der Initiative Ravensburg läuft für Toleranz fand am 15. Oktober bereits im vierten Jahr nacheinander der Inklusionslauf im Schussental statt. Vom Gelände des KBZO in der Sauterleutestaße Weingarten starteten fast 200 Teilnehmer*innen auf einen ausgeschilderten Rundkurs von fünf oder alternativ zehn Kilometern. An zwei Verpflegungsstationen unterwegs konnte man sich mit Flüssigkeit und Energie stärken.

Am Start waren nicht nur Sportler, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gingen mit unterschiedlichem Tempo auf die Strecke. Je nach eigener Ambition konnten die Runden auch mehrmals, Distanzen von fünf Kilometern bis zur Marathondistanz (42 Kilometer) wurden absolviert. Abschließend wurden alle Teilnehmer*innen bei Suppe und Getränken in den Räumlichkeiten des KBZO mit einer Urkunde geehrt.

Zwischen der Initiative „Ravensburg läuft für Toleranz“ und der Edith-Stein-Schule besteht seit Jahren eine Kooperation. Dabei können interessierte Schüler*innen an dem Jahresprogramm der Initiative teilnehmen. Höhepunkt des Jahresprogramms ist immer eine Ausfahrt zu einer Laufveranstaltung in eine Stadt, die geschichtlich, politisch und kulturell in das Profil der Gruppe passt.