Ingenieurinnen und Ingenieure der Zukunft ausgezeichnet

62 Absolventinnen und Absolventen zählte die Fakultät Maschinenbau der RWU im Sommersemester 2023, davon 39 mit Bachelor- und 23 mit Masterabschluss. Diese wurden nun gefeiert und bekamen bei der Abschlussfeier ihre Urkunden überreicht. Außerdem wurden herausragende Abschlussarbeiten ausgezeichnet.

Professor Michael Pfeffer, Prorektor für Forschung, Internationales und Transfer, eröffnete die Feier in einem der neu sanierten Hörsäle der Hochschule. Er gratulierte den Absolventinnen und Absolventen: „Nach arbeitsreichen Zeiten haben Sie es nun geschafft und werden heute als Ingenieurinnen und Ingenieure ausgezeichnet.“ In seiner Rede zitierte er den französischen Naturwissenschaftler und Philosophen René Descartes mit einer persönlichen Ergänzung: „Ich denke, also bin ich ‐ ab heute ein Bachelor beziehungsweise Master der Hochschule Ravensburg-Weingarten.“

Auch der Dekan der Fakultät Maschinenbau, Professor Thomas Glogowski beglückwünschte seine Absolventinnen und Absolventen. Er gab ihnen folgenden Ratschlag mit auf den Weg: „Sie alle sind die Problemlöserinnen und -löser der Zukunft. Diese Lösungen fallen nicht immer vom Himmel, deshalb hören Sie nie auf zu lernen.“

Der Bachelorstudiengang Maschinenbau zählte im Sommersemester mit 22 die meisten Absolventinnen und Absolventen, gefolgt von Fahrzeugtechnik mit elf. Bei den Masterstudiengängen kamen die meisten Absolventinnen und Absolventen aus dem Studiengang Produktentwicklung im Maschinenbau, nämlich 16.

Zwei Preise für besondere Leistungen und herausragende Abschlussarbeiten wurden im Rahmen der Abschlussfeier außerdem verliehen. Andreas Hagel, Absolvent im Masterstudiengang Produktentwicklung im Maschinenbau, bekam den Preis des Steinbeis Transferzentrums. Er entwickelte für seine Masterthesis eine innovative Prüfsystematik zur Bewertung von Leichtmetallkomponenten.

Den Preis des Vereins Deutscher Ingenieure erhielt Jan Ahrens, Absolvent im Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik. Für seine Abschlussarbeit baute er ein detailgetreues Modell des aktuellen Rennwagens der Hochschulgruppe Formula Student nach. Mit diesem Modell führte Jan Ahrens diverse Messungen im Windkanal durch. Aus den Ergebnissen ließen sich Schlussfolgerungen auf das Originalfahrzeug ableiten, wodurch dieses optimiert werden konnte.