Infotag „Finde Dein Ehrenamt“ ist ein voller Erfolg

Am Samstag, 4. November, fand im Schwörsaal der Infotag „Finde Dein Ehrenamt“ statt. 34 Partnerorganisationen der Freiwilligenagentur der Stadt Ravensburg im Rathaus präsentierten eindrucksvoll ihre Aufgabenfelder und ehrenamtlichen Mitmachmöglichkeiten.

Viele Interessierte strömten nach der Eröffnungsansprache durch Oberbürgermeister Daniel Rapp in den Schwörsaal in Ravensburg. Sie kamen mit den Haupt- und Ehrenamtlichen der Organisationen ins Gespräch, um für sich selbst herauszufinden, welches Engagement infrage kommen könnte. Auch die Kinderbetreuung durch das Unicef Juniorteam und die Wahl-Omas und -opas der Freiwilligenagentur wurde gern angenommen. Oberbürgermeister Daniel Rapp: „Das Ehrenamt ist in Ravensburg nicht wegzudenken. Das Ehrenamt leistet Unglaubliches. Ich bin sehr dankbar.“

„Allen Unkenrufen zum Trotz, das Ehrenamt lebt“, strahlt Sophie Bader, Leitern der Freiwilligenagentur, die mit ihrem Team die Veranstaltung organisiert hat. „Denn ein sinnstiftendes Ehrenamt macht Freude, bringt neue Kontakte und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Alle teilnehmenden Einrichtungen zeigten sich sehr zufrieden, etliche konnten noch vor Ort neue Unterstützer gewinnen. Besonders lobten alle die positive Stimmung im Schwörsaal und die Möglichkeit, sich auch untereinander zu vernetzen.

Wer nicht dabei sein konnte, sich aber gern engagieren möchte, kann sich an die Freiwilligenagentur im Rathaus wenden, Telefon 0751/82102, oder sich online informieren unter www.ravensburg.de/was-tun.