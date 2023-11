Informationstag „Finde Dein Ehrenamt“

Während der Marktzeit am Samstag, 4. November, fand im Schwörsaal in Ravensburg ein Infotag zum Thema „Finde Dein Ehrenamt“ statt. Organisiert wurde die Aktion von der Stadt, der Freiwilligenagentur Ravensburg. In seiner Eröffnungsrede wies OB Rapp darauf hin, dass eine lebendige Ehrenamtskultur die Demokratie stützt und den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärkt.

Mehr als dreißig Vereine waren mit ihren Ständen vertreten. Auch der Seniorentreff Ravensburg, aktiv ab 55, hatte die Gelegenheit sich zu präsentieren und für Ehrenämter zu werben. Für die vielfältigen Veranstaltungen des Seniorentreffs werden zur Unterstützung aktuell Ehrenamtliche gesucht für die Tourenleitung der Radwandergruppe, die Gruppenleitung der Spaziergänger und für leichte Wanderungen, ehrenamtliche Musiker für Feste und Veranstaltungen, Moderatoren und Animateure für Tanzveranstaltungen, Helfende bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten oder im Gartenteam. Interessierte, die ihre Zeit in Gemeinschaft gestalten möchten, können sich gerne an den Seniorentreff Ravensburg im Hirschgraben 7 unter 0751 32747 oder [email protected] wenden.