Infonachmittag an der Realschule

Am 23. Februar öffneten sich die Türen für alle interessierten Viertklässler und deren Familien an der Realschule Bad Waldsee. Eröffnet wurde der Nachmittag von unserer Schülerband.

Nach einer kurzen Rede des Schulleiters Kläger, in der er auf die Besonderheiten der Realschule Bad Waldsee und ihre vielfältigen Möglichkeiten, die sie bietet, einging, hatten unsere Gäste dann die Gelegenheit, dies auch alles selber zu erfahren und Haus und Unterricht kennenzulernen. Lustig ging es bei der Vorstellung des bilingualen Lernens im Chemieraum zu. Hier machten die Schüler die Erfahrung, dass sie vor der englischen Sprache keine Angst zu haben brauchen und dass sie sogar Experimente, die auf Englisch durchgeführt werden, verstehen können.

Die MINT-AG präsentierte sich auf Deutsch, aber nicht weniger interessant. Die Schüler der AG hatten spannende Experimente vorbereitet und konnten die gezeigten Phänomene auch gut erklären. Auch die Fächer AES (Alltags- und Ernährungswissenschaften), Technik und Französisch, die die Schüler ab Klasse 7 wählen können, wurden vorgestellt und die Viertklässler konnten erste Erfahrungen sammeln. Da unsere Realschule auch im berufsbildenden Bereich sehr engagiert ist und für dieses Engagement auch schon mehrfach mit dem BORIS-Sigel ausgezeichnet worden ist, gab es auch hier eine Station mit der Möglichkeit, eine VR-Brille auszuprobieren.

Selbstverständlich stellten sich auch die besonderen Profile der Realschule vor, denn dies ist eine der schwersten und ersten Entscheidungen, die ein zukünftiger Realschüler der Realschule Bad Waldsee treffen muss. Das Zirkusprofil präsentierte sich mit tollen Diabolotricks und atemberaubenden Turnübungen am Vertikaltuch und am Ring, das Bläserprofil spielte zur Unterhaltung im Schulhaus verschiedene Lieder und die Bili-Klasse (Bilinguales Lernen) präsentierte sich mit Kunstprojekten und der Möglichkeit, ein tolles Lesezeichen selbst anzufertigen. Viele weitere AGs und Fächer stellten sich an diesem Nachmittag vor und bei Kaffee und Kuchen bot sich dann die Gelegenheit, mit den Lehrern oder den zukünftigen Mitschülern ins Gespräch zu kommen.

Vergesst nicht, euren Anmeldetermin bei uns im Sekretariat unter der Nummer 07524-97669-200 zu vereinbaren. Die Termine sind dann am 6. und 7. März 2024.