Um auch anderen eine Freude zu machen, besuchte die Klasse 3a der Döchtbühlschule zur Weihnachtszeit das Spital im Bad Waldsee. In drei verschiedenen Wohngruppen gaben die 26 Kinder mit ihrem Lehrer Stefan Betz ein buntes und auch besinnliches musikalisches Repertoire zum besten. Sie sangen alte und neue Lieder und so mancher der dort wohnenden Senioren sang die Strophen von „Ihr Kinderlein kommet“ und „Schneeflöcken“ gerne mit. Doch auch andere Lieder standen auf dem Programm und so staunten die Zuhörer über die Geschichten aus der Weihnachtsbäckerei und von der alten Moorhexe. Strahlende Gesichter gab es bei den Zuhörern und auch bei den jungen Sängern der Grundschule, die mit Freude bei der Sache waren. Ein gelungener Ausflug in eine ganz andere Welt, die die Kinder normalerweise so nicht kennen lernen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.