IHK ehrt die besten Auszubildenden der Region

Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) hat im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten die besten Auszubildenden der Region geehrt. Insgesamt waren es 104 Preisträger der Abschlussprüfungen 2023, darunter 43 Prüfungsteilnehmer aus dem Landkreis Ravensburg.

IHK-Preisträger/-in wird man, wenn man die Abschlussprüfung mit der Note „sehr gut“ abschließt beziehungsweise mindestens 92 von 100 Punkten erreicht. Die Besten eines Berufsbildes haben darüber hinaus die Chance, Landes- oder Bundesbeste zu werden. Von den 2.902 IHK-Prüflingen haben 2.771 die Abschlussprüfung bestanden. „Lediglich 4 Prozent der Absolventen konnten die Prüfung mit sehr gut abschließen“, betonte Roland Futterer, IHK-Vollversammlungsmitglied.

Die jeweils Besten in ihrem Beruf wurden für die Auszeichnung „Landesbester“ nominiert. Diese fünf Preisträger haben in ihrem Beruf den besten Abschluss in Baden-Württemberg erhalten: Marius Badouin, Marco Eisemann, Lara Huber, Ralf Pusch und Marco Schmid.

Für besondere Leistungen wurden drei Preisträger zusätzlich mit dem Förderpreis der Werner und Elfi Spaeth-Stiftung ausgestattet: Clemens Krause, Timo Wendt und Marina Gorban erhalten jeweils 2.000 Euro Preisgeld.

Preisträger aus dem Landkreis Ravensburg: David Adams, Felicitas Bär, Luna Berger, Daniel Binzer-Güthner, Anna Büchele, Florian Buffler, Owen Dennenmoser, Jonathan Dorn, Franziska Eberlen, Pauline Friedrich, Marina Gorban, Johannes Hagel, Alena Hegele, Johann Ayko Henning, Jonas Heuchert, Lena Hofer, Lara Huber, Benjamin Jäger, Simon Kern, Jan Kible, Moritz Knapp, Stefan Kolb, Clemens Krause, Mareike Lieb, Dennis Michel, Andrej Moll, Maris Müller, Anja Nägele, Jakob Plez, Christian Ringer, Sebastian Schlott, Marco Schmid, Timon Schmid, Rebecca Schnell, Manuel Smigielski, Annika Sohler, Saskia Steinmann, Julia Suhm, Maria Taubenheim, Lucas Teise, Simon Weh, Timo Wendt und David Wieland.