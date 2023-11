Die Informationsveranstaltung für den Ideenwettbewerb „Kleingärten wagen Wildnis“ am 7. November stieß auf großes Interesse bei den Kleingartenvereinen im Landkreis Ravensburg. Vertreter*innen von zahlreichen Kleingartenvereinen aus der Region nahmen an der Veranstaltung teil und zeigten ihr Engagement für die Förderung der Biodiversität in Kleingartenanlagen.

Die folgenden Kleingartenvereine waren bei der Informationsveranstaltung vertreten: Bezirksverband der Gartenfreunde Ravensburg, Bezirksverband der Gartenfreunde Allgäu, Kleingärtnerverein Weingarten, Gartenfreunde Adeleggblick, Verein der Gartenfreunde Meckenbeuren, Gartenfreunde Fronwiesen Wangen im Allgäu, Garten- und Blumenfreunde Baienfurt, Blumen- und Gartenfreunde Kißlegg, Blumen- und Gartenfreunde Weißenau.

Der Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ravensburg begrüßt das starke Interesse der Kleingartenvereine an der Informationsveranstaltung. Dies verdeutlicht das Bewusstsein für die Bedeutung der Biodiversität und den Willen der Vorstandschaft, sich aktiv für dieses Thema einzusetzen.

Bei dem Wettbewerb, der im Rahmen der Biodiversitätsstrategie Landkreis Ravensburg stattfindet, haben Kleingartenvereine die Möglichkeit, Ideenvorschläge zur ökologischen Aufwertung der Kleingartenanlage einzureichen.

Vorschläge sind Wildblumenwiesen, Kräuterspiralen, Totholzhabitate und vieles mehr. Den Ideen sind fast keine Grenzen gesetzt. Die besten Ideen werden im März 2024 von einer Fachjury ausgewählt und anschließend in Zusammenarbeit mit der Landschaftsökologin Maria Stark umgesetzt. Dabei werden die erstplatzierte Idee mit einem Maßnahmen- und Umsetzungsbudget von 5000 Euro und die zweitplatzierte Idee mit 2500 Euro finanziell unterstützt. Für die großzügige Unterstützung der Kreissparkasse Ravensburg bedanken wir uns.

Der Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ravensburg freut sich auf viele kreative und inspirierende Ideeneinsendungen, die dazu beitragen, die Artenvielfalt in Kleingartenanlagen zu fördern und langfristig biodiverse Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu schaffen.

Kleingartenvereine aus dem Landkreis Ravensburg können sich bis zum 15. Februar 2024 bewerben. Die Umsetzung findet ab März 2024 statt. Der Anmeldebogen steht auf der Webseite www.naturvielfalt-rv.de zur Verfügung.