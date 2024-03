Hydro-Elektrik GmbH fördert das Sozialsponsoring Ravensburg

Wie jedes Jahr, stand kurz vor Weihnachten 2023 bei der Firma Hydro-Elektrik die Überlegung über die Verteilung des Spendenbudgets an. Die Entscheidung viel zu Gunsten des Sozialsponsoring Ravensburg aus.

Direkt zum 1. Januar wurde der Vertrag geschlossen und die Hydro-Elektrik GmbH in den Kreis der Sponsoren aufgenommen. Damit gehört die Hydro-Elektrik GmbH zu den Unternehmen der Region, die das Sozialsponsoring dauerhaft fördern und für mehr Planungssicherheit bei den sozialen Vereinen sorgen. Andrea Strobel, Geschäftsführerin der Hydro-Elektrik GmbH erklärt: „Wir haben Ende letzten Jahres vom Sozialsponsoring Ravensburg erfahren und waren direkt überzeugt. Dass mit unserem Sponsoring direkt sechs soziale Vereine gefördert werden gefällt uns sehr gut.“

Folgende Vereine und ihre soziale Arbeit werden durch das Sponsoring gefördert: Beratungsstelle Brennessel e.V.; Pro Familia Ortsverein Ravensburg e.V.; Frauen und Kinder in Not e.V.; Ambulante Hospizgruppe Ravensburg e.V.; Hospizbewegung - Weingarten - Baienfurt - Baindt - Berg e.V. und Lebenshilfe Ravensburg e.V.. Das Geld kommt 1:1 in den Vereinen an und fließt in deren sozialen Projekte.

Das Team des Sozialsponsoring Ravensburg freut sich über das soziale Engagement der Hydro-Elektrik GmbH und bedankt sich bei Andrea Strobel und ihrem Team für ihren Einsatz für hilfsbedürftige Menschen in unserer Region. „Das beständige Wachstum des Sponsorenkreises zeigt, dass das Konzept nicht nur für die Vereine, sondern auch für die regionalen Firmen ein Gewinn ist“, freut sich Anna Engelberg.