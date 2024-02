Es ist bereits der vierte Umzug in Weingartens Innenstadt in diesem Jahr. Nach dem Großen Narrentreffen Ende Januar ziehen am Fasnetssonntag zahlreiche Zünfte und Blaskapellen ein letztes Mal für dieses Jahr durch die Straßen.

Das graue Wetter tut der Stimmung keinen Abbruch. Kurz nach Umzugsbeginn blitzte auch die Sonne durch die Wolkendecke hindurch. Tausende Schaulustige stehen entlang der Umzugsstrecke und beobachten das bunte Treiben.

Die Plätzler sind in Weingarten unterwegs. (Foto: Lea Dillmann )

Feier auf dem Münsterplatz

Der Umzugsweg führt von der Oberen Gerbersteige über die Wilhelmstrasse, Karlstrasse, Scherzachstrasse in die Liebfrauenstrasse und von dort aus über die Gartenstrasse in die Abt-Hyller-Strasse bis hin zum Münsterplatz.

Gegen 18 Uhr endet der Umzug auf dem Münsterplatz. Dort feiern die Hästräger, Musiker und Umzugsbesucher dann gemeinsam in den Abend hinein.

Knapp Hundert Jahre alte Tradition

Die Plätzler, Weingartens größte Narrenzunft, veranstalten ihren Umzug schon seit 1928. Hierfür reisen viele befreundete Narrenzünfte und Musikgruppen aus dem gesamten schwäbisch-alemannischen Raum an.

Der Himmel über Weingarten ist beim Umzugsstart dicht verhangen, aber die Sonne blinzelt durch die Wolken. (Foto: Lea Dillmann )

In diesem Jahr sind auch wieder mehrere Weingartener Vereine mit dabei, darunter die anderen Zünfte, der Mostclub L, die Wikinger (gegründet 1977), die Bockstallnarren (gegründet 1982) und die freie Maskengruppe Altdorfer Tratschbase (gegründet 2006).

Am Morgen hatten die Plätzler zum Zunftmeisterempfang eingeladen. An dem nahmen Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Zünfte aus dem Umkreis teil.