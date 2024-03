Nicht nur die Zahl der Edelbandsorten im „Gasthaus Engel“ in Hoßkirch hat zugenommen, auch ganz neue Auszeichnungen schmücken den Gastraum. Mit seiner neuen Kreation eines Blutorangengeistes ist Christian Fetscher Sortensieger bei der Edelbrand-Meisterschaft Destillata geworden. Auch Vater Gerhard hat drei Preise geholt.

Das Schnapsbrennen ist bei Fetschers Tradition. Seit 1910 sind Gasthaus und Brennrecht in Familienbesitz. Der 41-jährige Christian ist die vierte Generation an der Brennblase. Lange hat er Vater Gerhard ausgeholfen, sich in den vergangenen Jahren aber auch mehr mit eigenen Ideen beschäftigt. „Mein Vater ist schon spezialisiert auf Birnenbrände, da wollte ich auf jeden Fall in eine andere Richtung“, sagt Christian.

Pannen und Erfolge

So schaute er sich nach einer anderen Grundzutat um, entschied sich für Experimente mit Haselnuss und Blutorange. „Der Versuch mit der Nuss ging völlig daneben. Aber mit der Blutorange war ich sehr zufrieden“, sagt Christian Fetscher.

Und die Prüfer auf der Destillata offensichtlich auch, der Blutorangengeist aus Hoßkirch setzte sich gegen rund 30 andere durch und wurde zum Sortensieger gekürt. „Das ist Gold mit Auszeichnung und freut mich riesig. Es motiviert natürlich auch noch ein bisschen, weiter rumzuprobieren.“

Bei der Blutorange hat das schließlich gut geklappt. Für die Auswahl der Früchte hat er auf perfekte Anbauregion, Reifegrad und schnellen Transport nach der Ernte geachtet. So landeten schließlich 100 Kilogramm Blutorangen aus Sizilien in Hoßkirch.

Einen Tag lang war die Familie mit der Vorarbeit beschäftigt: möglichst akribisch die Schale und weiße Haut entfernen, die Früchte halbieren und auspressen. Rund 50 Liter Blutorgangengeist sind am Ende entstanden. Aber Dauer, Temperatur und Details zur Destillation bleiben ein Erfolgsgeheimnis.

Rund 50 Sorten zur Auswahl

Vater Gerhard holte auf der Destillata mit zwei Birnenbränden und einem Whiskey jeweils Silber. Schon zuvor bekam er vom Verband der Klein- und Obstbrenner zahlreiche Gold- und Silbermedaillen. Im „Engel“ stehen rund 50 unterschiedliche Sorten zur Auswahl. Seit ein paar Jahren gibt es auch Gin und Whiskey.

Den ersten Whiskey hat Gerhard Fetscher sich zu seinem 70. Geburtstag selber geschenkt. Und musste dafür drei Jahre vorher anfangen. Denn so lange muss die Getreidemalzmaische mindestens reifen, um als Whiskey zu gelten. Im Keller des Gasthauses experimentieren Vater und Sohn derzeit mit verschiedenen Mischungen. Eine Besonderheit dabei sind die Fässer. Die bringen meistens schon ein Aroma mit, weil zuvor etwa Sherry oder Wein darin gereift ist.

Das Brennen ist für uns Liebhaberei Christian Fetscher

Trotz der neuen Vielfalt geht es den Hobbybrennern dabei aber nicht ums Geschäft. „Dafür müssten wir die Brände viel aufwendiger vermarkten. Das Brennen ist für uns Liebhaberei und lässt sich gut mit dem Wirtshaus verbinden“, sagt Christian Fetscher. Die Experimente sind dabei eine willkommene Herausforderung.

Und mit den Besuchen auf Meisterschaften wie der Destillate wollen sie ihre Ergebnisse besser einordnen können. Eine weitere Sorte kommt vielleicht auch noch hinzu. Denn der gescheiterte Versuch mit der Haselnuss lässt Christian Fetscher noch keine Ruhe.