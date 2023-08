Ein Stück Zeitlichkeit, das wuchs

Der Hoßkircher Künstler Reiner Anwander ist verstorben. Zuletzt lebte er mit seiner Ehefrau Inge in der Toskana. In Ebenweiler auf dem Brunnenhof wurde er im großen Freundeskreis verabschiedet.

Mit den Worten der Dichterin Hilde Domin „Es blüht hinter uns her“, eröffneten Gerhard Seidler und Fritz Hartmann die Verabschiedungsfeier auf dem Brunnenhof in Ebenweiler. Entsprechend Anwanders Persönlichkeit gedenke man nicht nur dem Tod, sondern feiere mit ihm als Freund das Leben, um sein Fehlen mit Kraft zu füllen, so die beiden Geistlichen, die selbst in freundschaftlicher Verbindung zu Anwander standen.

„Was bleibt von einem Künstler?“, fragte Ernst Hövelborn, Anwanders Kunstlehrer aus Schülertagen, in seiner Abschiedsrede. Gelesen wurde diese stellvertretend von Angelika Brackrock, einer langjährigen Wegbegleiterin Anwanders. Zustimmende Gesten gingen durch die Gästereihen aus Anwanders künstlerischem Schaffens– und Freundeskreis, als Brackrock las, Anwander sei bereits zu Schülerzeiten „äbbes Besonderes“ gewesen in seiner Begabung und dem Willen, Künstler zu werden. Als großer, hagerer junger Mann sei er in Lederjacke und Seitenwagenmaschine über den Schulhof gefahren, kaum ahnend, dass Jahre später in Backnang eine von ihm geschaffene Frauenfigur zur Stadt hinabblickt, die auf seine ihm eigene künstlerische Verbindung zwischen Leben und ästhetischer Form hinweist. Oder dass seine Holzarbeiten einmal der natürlichen Form des Materials zugrundeliegen würden.

Reiner Anwander habe nicht nur in seiner Kunst, sondern auch als Charaktermensch den starren Fluss vorgegebener Flächen und Einordnungen durchbrochen, indem er kerbte, Kuben und Kreiselemente einfügte und Rohmaterial zu einer von Hand und Geist gestalteten Skulptur erhob. „Es kam ein Stück Zeitlichkeit in sein Werk, das mit ihm wuchs“, so Hövelborn.

Anwander lebte, was seine Skulpturen ausdrücken sollen: Der Mensch steht auf der Erde, wendet sich durch Aufrichtung dem Himmel zu und erlangt damit seine individuelle Standhaftigkeit, idealerweise losgelöst von Form und Zwang. Anwander habe es in seinen Werken erreicht, die Komplexität der Welt verständlich zu erklären. So freue sich Hövelborn, wenn er eine von Anwanders Steinskulpturen in einem Gartenblumenbeet entdecke.

Jutta Stoerl–Strinz, Geschäftsführerin des Vereins Bildender Künstler und Künstlerinnen Baden–Württemberg, ergänzte in ihrem Rückblick, dass Anwander trotz Meisterschülerstatus weit über seine Karriere hinaus sich für die Förderung Kunstschaffender einsetzte. Als Regionalleiter des VBKW organisierte er Ausstellungen, die vielen Künstlern Öffentlichkeit ermöglichten. So wie er Menschen in seinem Kreis in ihrer Besonderheit geschätzt habe, bleibe auch Anwander im Gedenken des Berufsverbandes.

Anwanders Ehefrau Inge erzählte von seinen letzten Tagen, die die Familie zurückgezogen in der italienischen Wahlheimat Toskana verbracht hatte. Nach einer Bauchspeichldrüsenrebsdiagnose Anfang April beendete Anwander Ende des Monats seine letzte Arbeit, einen Frauentorso mit dem Titel „Venere marinella“. Entstanden war sie aus einem Stück Schwemmholz, aufgelesen am Lieblingsstrand. Im Mai fuhr das Paar zum Abschied nach Altshausen, wo er letztmals ein offenes Atelier durchführte. Sein größter Wunsch sei es gewesen, seine letzten Tage zu Hause zu verbringen. „Seine letzte Zigarette rauchte er am 8. Juni draußen auf der Terrasse auf seinem Lieblingsstuhl mit Blick auf die Hügel der Lunigiana“, so Inge Anwander, bevor er am 9. Juni abends verstarb. Seine Urne steht dort in seinem Atelier auf seiner Werkbank, bevor seine Asche dem Meer übergeben wird. Der Großteil Anwanders Werke wird in Altshausen aufbewahrt.